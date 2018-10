Bivacchi alla stazione Tiburtina: Daspo Urbano per otto persone

Daspo Urbano. Li hanno proposti i carabinieri nei confronti di otto persone, tra cui due donne, in quanto responsabili di aver posto in essere condotte che impedivano la libera accessibilità e la fruizione delle infrastrutture ferroviarie e delle relative pertinenze. Sono alcune delle sanzioni elevate dai carabinieri della Compagnia Roma Parioli che hanno eseguito un servizio coordinato di controllo del territorio volto a contrastare fenomeni di degrado urbano e della cosiddetta movida, nel quadrante urbano compreso tra l’area della Stazione FS Tiburtina, l’area di piazza Bologna e viale Ippocrate.

Bivacchi a stazione Tiburtina

I Carabinieri della Stazione di Roma viale Libia hanno denunciato a piede libero un italiano di 49 anni, di Napoli, per oltraggio a Pubblico Ufficiale a seguito della contestazione e sanzione per l’ordinanza anti alcol. I militari hanno identificato 3 persone, due romani di 21 e 20 anni, e uno di 18, residente a Bari, che a seguito dei controlli e delle perquisizioni personali, sono stati trovati in possesso di pochi grammi di hashish e marijuana, e segnalati per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale.

Multe per oridinanza antialcol

I militari hanno posto particolare attenzione al rispetto delle prescrizioni imposte dall’Ordinanza “Anti-alcol” del Sindaco di Roma e hanno sanzionato 6 persone sorprese a bere alcolici o super-alcolici in bottiglie di vetro in strada. Sono state circa 250 le persone controllate ed identificate nel corso della serata, e circa 80 i mezzi fermati.