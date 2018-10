Aggredisce forze dell'ordine prima dell'ingresso in curva: Daspo di 5 anni a ultrà della Lazio

Guai per un tifoso della Lazio. Nel corso della mattinata di ieri, agenti della Polizia di Stato della Digos romana, hanno rintracciato un operaio di 43 anni, già noto per "episodi di violenza commessi in occasione di manifestazioni sportive" e elemento di spicco degli ultrà laziali Irriducibili, al quale è stato notificato un Daspo di 5 anni.

I fatti risalgono al 20 maggio 2018. L'ultras operaio si era reso responsabile di "gravi intemperanze verso le Forze dell'Ordine", fa sapere la Digos, durante le operazioni di filtraggio che hanno preceduto l'incontro di calcio Lazio-Inter di campionato aggredendo il personale presente.