Razzismo sui social contro Juan Jesus: la Digos denuncia il tifoso romanista,tre anni di Daspo

Tre anni di Daspo ed una denuncia per stalking e minacce aggravate da odio razziale. Risalgono al 26 settembre scorso i gravi insulti, diffusi via web, tramite la piattaforma Instagram, ai danni di Juan Jesus, giocatore dell’AS Roma, da parte di un 36enne originario di Civitavecchia.

“Brutta scimmia demmerda devi sparire da Roma”, “Maledetto scimpanzè”, “Stai meglio al giardino zoologico....”. Queste, solo alcune delle terribili frasi postate dal profilo “pomatinho” ai danni del difensore brasiliano della Roma.

La tempestiva e capillare attività d’indagine degli agenti della Digos di Roma ha consentito di individuare il responsabile in tempi brevi.

Nonostante il 36enne non appartenesse a frange della tifoseria organizzata giallorossa, i poliziotti sono riusciti ad identificarlo e quindi a denunciarlo per i reati di stalking e minacce aggravate da odio razziale nei confronti di Nunes Jesus Juan Guilherme.

Il 36enne è stato, inoltre, sottoposto a Daspo per 3 anni.