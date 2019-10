Arbitro picchiato a Roma: Daspo di 5 anni per i calciatori aggressori

Cinque anni di Daspo a quattro calciatori, e tre anni di stop per un quinto. Sono arrivati i provvedimenti a firma del Questore Carmine Esposito dopo l'aggressione ad un arbitro avvenuta lo scorso maggio nel Campo Villa dei Massimi, in via Portuense 974, durante lo spareggio di 2^ categoria fra la Polisportiva Giovanni Castello e il Tormarancia.

Durante la partita, come riferiscono fonti della Questura, alcuni calciatori hanno aggredito il direttore di gara prima verbalmente, con gravissime minacce, e poi fisicamente causandogli un trauma cranico giudicato guaribile in 10 giorni: per tali fatti il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Lazio ha squalificato i 5 ragazzi. I fatti avvennero pochi giorni dopo il caso riguardante Riccardo Bernardini, il giovane fischietto aggredito a San Basilio.