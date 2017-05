Dopo il nubifragio, buche e voragini: strade chiuse e disagi alla circolazione

Voragini, strade chiuse e problemi alla circolazione. Prima il temporale che ieri si è abbattuto sulla Capitale, poi il resto dei disagi. Nel pomeriggio di oggi 20 maggio, per l'apputo, si è aperta una voragine in via Giuseppe Parini, zona Monteverde. Sul posto gli agenti della polizia locale, impegnati a chiudere la strada.

Un altro cratere, invece, si è aperto all’Appio Tuscolano: come segnalato da Luceverde, è stato chiuso - nei due sensi di marcia - un tratto di via Montepulciano. Stessa musica anche all’Alessandrino. Qui è out il tratto fra viale Alessandrino e via delle Ciliegie, a causa di una voragine.