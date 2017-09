Maltempo a Roma: allagato ufficio tecnico di Ostia, chiusa anagrafe a Fiumicino

Il maltempo sta creando pesanti disagi in tutta Roma, in particolar modo nel X Municipio. Addirittura, l'acqua è entrata anche nell'ufficio tecnico del municipio a Lungomare Toscanelli, generando pesanti disagi al personale, ai tecnici e all'utenza.

"Vogliamo cogliere l’occasione per esprimere il nostro sostegno a tutti i lavoratori che hanno fatto il possibile, ingegnandosi in ogni modo con ombrelli e mezzi di fortuna, per proteggersi dall’acqua e mettere in sicurezza i documenti e il materiale cartaceo dell'ufficio. Solo grazie al buon senso e al loro grande spirito di abnegazione, è stato possibile evitare il netto peggioramento della situazione", dichiarano il Capogruppo di Forza Italia della regione Lazio Antonello Aurigemma e il già consigliere municipale Luigi Zaccaria.

A causa di un guasto tecnico al sistema informatico provocato dalle eccezionali precipitazioni dei giorni scorsi, invece, l'Ufficio Anagrafe e Stato civile della sede comunale di piazza Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa a Fiumicino rimarrà chiuso per l’intera giornata di domani, martedì 12 settembre.