Sfregia statua e danneggia altare della chiesa Santo Spirito in Sassia, poi minaccia una suora

Mattinata di paura alla Chiesa Santo Spirito in Sassia a due passi dal Vaticano. Alle 8:00 di venerdì una pattuglia dei carabinieri della Stazione Roma San Pietro é intervenuta presso la chiesa di via dei Penitenzieri. Qui un cittadino polacco in corso di completa identificazione, ha danneggiato, utilizzando una colonna di gesso prelevata dalla cappella, la statua di San Luigi Gonzaga nonché l'altare sottostante, minacciando altresì una suora, presente nella chiesa, che ha tentato di fermarlo.

Danneggiata Chiesa di Santo Spirito in Sassia

L'uomo é stato bloccato dai Carabinieri e condotto in caserma. Verrà arrestato per danneggiamento aggravato e violenza privata. Sarà tradotto presso il carcere di Regina Coeli. Al momento non ci sarebbe alcun movente che avrebbe spinto l'uomo a compiere il folle gesto.