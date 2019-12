Salgono sul bus e con una mazza distruggono il vetro posteriore: caccia al branco

Sono saliti sull'autobus della linea Atac 556 e hanno spaccato il vetro posteriore con una mazza. E' caccia a tre giovani, sulle cui tracce ci sono i carabinieri della stazione di Tor Tre Teste. I fatti sono avvenuti intorno alle 19 del 21 dicembre, tra Tor Tre Teste e il Quarticciolo.

A contattare i carabinieri, intervenuti in via Davide Campari, è stato l'autista del mezzo pubblico. Secondo quanto ricostruito i tre hanno colpito in via Molfetta, distruggendo il vetro e poi sono scappati. Sono in corso le indagini per risalire ai tre.