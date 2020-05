Paura sul bus: ubriaco danneggia il parabrezza a pugni

Ubriaco sul bus ha danneggiato il parabrezza del mezzo pubblico a pugni. Gli attimi di apprensione sono stati vissuti nel pomeriggio di martedì a bordo di un mezzo Atac della lineaa 83 in transito a largo Chigi, in Centro Storico.

Andato in escandescenze per futili motivi l’uomo si è poi allontanato nell’area di via del Corso. Allertati i carabinieri, lo stesso è stato quindi rintracciato poco dopo dai militari dell’VIII Reggimento Lazio e da quelli della caserma San Lorenzo in Lucina. Identificato in un senza fissa dimora di 72 anni è stato denunciato per danneggiamento.