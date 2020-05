“Mi devi dare i soldi”, poi danneggia auto di un 62enne con una chiave inglese

Prima la proposta dell’affare, poi la richiesta di denaro infine il danneggiamento dell’auto con una chiave inglese. Per questo un 28enne romano residente in località Valle Martella nel Comune di Zagarolo e con precedenti, è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione di Colonna con l’accusa di tentata estorsione.

Il giovane, con problemi legati all’uso di sostanze stupefacenti, da qualche giorno, stava incalzando un suo conoscente, un 62enne del posto, per convincerlo a fargli acquistare un fantomatico televisore al prezzo di 100 euro.

Non essendo interessato all’acquisto, ma soprattutto per porre fine ai continui appostamenti che il giovane gli tendeva, sempre per proporgli “l’affare”, il 62enne gli ha regalato 50 euro, chiedendogli di farla finita con il suo comportamento molesto.

Per tutta risposta, il ragazzo, dopo pochi minuti, si è presentato sotto casa della vittima, pretendendo con veemenza altro denaro, proferendo minacce e iniziando a danneggiare la sua auto, colpendola più volte con una chiave inglese.

Il 62enne, vista la situazione, ha immediatamente chiesto aiuto al 112 e i Carabinieri della Stazione di Colonna, già nella zona per i quotidiani servizi di controllo del territorio, sono intervenuti in pochi istanti bloccando l’esagitato.

Il giovane è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.