Prati: prima danneggia pullmino per disabili poi si scaglia contro gli agenti

Dovrà rispondere di danneggiamento aggravato, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale il cittadino romeno arrestato nel pomeriggio di giovedì 23 gennaio, dagli agenti del Reparto Volanti in via Germanico, nel quartiere Prati.

I fatto poco dopo le 18:00. L'uomo, prima dell’arrivo dei poliziotti aveva danneggiato un pulmino adibito al servizio disabili di Roma Capitale. Trasportato in commissariato per gli accertamenti di rito, il 52enne ha sferrato numerosi colpi anche all’autovettura di servizio- sulla quale viaggiava - e ha aggredito i poliziotti, che sono stati giudicati guaribili in 5 giorni.

Sempre il 23 gennaio gli agenti del commissariato Casilino hanno fermato un cittadino romeno di 31 anni che doveva scontare un mese e 21 giorni di reclusione per il reato di furto aggravato. L'uomo, fermato per un controllo sulla via Casilina, è stato arrestato.

Infine, durante un controllo in via Raffaele Costi, zona Tor Cervara, gli agenti del commissariato Prenestino, hanno arrestato un 34enne nigeriano, perchè a suo carico è risultato un ordine di carcerazione per i reati di spaccio di sostanze stupefacenti, violenza, minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale.

Il 34enne, dovrà scontare un anno, un mese e 28 giorni di reclusione.