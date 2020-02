Insulta autista Atac e manda in frantumi il vetro del bus

Prima ha insultato l'autista del bus Atac della linea 62, poi ha mandato in frantumi il vetro d'ingresso del mezzo pubblico con un pugno. E' successo nella notte di ieri, intorno alle 11:45, in piazza San Claudio. L'uomo, un 45enne romano, era al capolinea dell'autobus quando ha dato in escandescenza.

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri della stazione di San Lorenzo in Lucina, l'uomo dopo essere sceso dal 62, senza alcun motivo, avrebbe dato un pugno al finestrino, dandosi poi alla fuga.

Dopo circa un'ora e mezzo l'uomo è stato rintracciato in via San Marcello e, dopo essere stato riconosciuto dall'autista, è stato denunciato. Il 45enne è stato denunciato per danneggiamento aggravato.