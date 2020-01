Perde controllo dell'auto e danneggia tre vetture in sosta, poi scappa

Ha perso il controllo dell'auto ed ha danneggiato tre vetture in sosta, poi si è dato alla fuga. E' accaduto a Ladispoli dove i Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Civitavecchia hanno denunciato in stato di libertà un cittadino romeno di 19 anni, per danneggiamento e oltraggio a Pubblico Ufficile.

Il giovane a bordo della sua autovettura dopo aver danneggiato tre veicoli in sosta nel Comune del litorale laziale si è dato alla fuga facendo perdere le proprie tracce.

L’episodio è stato notato da alcuni residenti della zona che hanno annotata la targa della macchina e l’hanno poi fornita ai Carabinieri che, dopo alcune ricerche in zona, l’hanno intercettata presso un distributore di carburanti sulla Strada Statale Aurelia.

Il giovane alla vista dei militari è andato in escandescenze tentando si sottrarsi al controllo dei militari. Bloccato dalle forze dell'ordine il 19enne è stato denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria.