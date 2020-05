Terme di Caracalla, danneggia auto in sosta e tenta di aggredire agenti

Un uomo di 35 anni è stato fermato oggi pomeriggio da una pattuglia della Polizia Locale del I Gruppo mentre danneggiava alcune auto in sosta nei pressi di piazzale Numa Pompilio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Dopo aver tentato di sottrarsi al controllo, cercando di colpire uno degli agenti, il 35enne è stato bloccato e accompagnato al Comando di via della Greca: al termine delle procedure di identificazione è stato posto in stato di arresto per i reati di danneggiamento oltreché resistenza, minacce, violenza e lesioni a pubblico ufficiale.