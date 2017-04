Dubbi sulla morte dell'avvocato, l'appello del Gay Center: "Si faccia chiarezza"

Una morte che non convince con molti elementi sulle sue cause ancora da chiarire. E' giallo sul decesso di Daniele Stoppello, avvocato, 50 anni, in prima linea in tribunale in molte cause per i diritti Lgbt, tra i fondatori della Gay Help Line. La sera del 24 aprile, Stoppello è stato trovato senza vita nel cortile del palazzo dove abitava, in via Cesare Pavese, all'Eur. Ma la dinamica non è chiara. Sul caso sta indagando la magistratura. Tra le ipotesi anche il suicidio ma sono diversi i punti in ombra ancora da illuminare.

Il Gay Center lancia un appello: "L'attuale versione dei fatti non è coerente e lascia molti punti interrogativi. Parliamo di morte naturale? Suidicio? O dobbiamo seguire altre strade? Chiediamo che il caso non venga chiuso prima che sia stata fatta chiarezza" le parole di Fabrizio Marrazzo, portavoce del Gay Center, interpellato da Romatoday. "E' vero che la sua abitazione era sottosopra? Che sono scomparse le chiavi di casa e della sua auto? Che la macchina non era al suo solito posto?".

La morte dell'avvocato è stata un duro colpo. "Abbiamo scoperto dell'accaduto mercoledì 26 aprile quando abbiamo tentato di contattarlo ma non rispondeva alle nostre telefonate. Siamo profondamente scossi". Stoppello è stato un compagno di molte battaglie. Viene ricordato il processo 'Svastichella', l'uomo che nel 2009 aggredì due giovani ragazzi all'Eur, quando fece in modo che l'Arcigay si costituisse parte civile riconoscendo così il carattere omofobo del movente. "Al momento siamo in attesa di capire la data dei funerali. Stoppello lascia un grande vuoto. A lui verrà dedicata la nostra sede".