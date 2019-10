Daniele Potenzoni, dalla lettera anonima al racconto di una suora: la speranza si riaccende

"Daniele Potenzoni si trova nel monastero di Santa Chiara in via Vitellia a Roma". La segnalazione in una lettera anonima indirizzata a 'Chi l'ha Visto?' e il conseguente servizio in tv hanno riacceso le speranze a più di quattro anni dalla scomparsa del ragazzo autistico che voleva andare in udienza dal Papa. Una suora del convento di clausura ha affermato di aver visto un giovane molto somigliante a Daniele Pontenzoni il giorno prima: "E' Daniele", ha detto "Era incappucciato, potrebbe essere lui, ma non sono sicura al 100%".

Purtroppo, sostengono le suore, "difficilmente i poveri che chiedono loro da mangiare si ripresentano al monastero. In più la telecamera di sicurezza che si trova all'entrata non avrebbe registrato niente".

Papà Francesco non si è mai arreso. Tramite la trasmissione ed il gruppo Facebook attivato al fine di poter avere notizie, non ha smesso di cercare notizie sul figlio.

In quattro anni nessuna svolta significativa, ma il padre crede che la sua richiesta di aiuto al monastero sia credibile perché per il ragazzo la Chiesa era tutto. L'ultimo posto dove Daniele era stato avvistato era Termini ma i controlli capillari non avevano portato a nulla.