Autistico scomparso, è il terzo Natale senza Daniele Potenzoni. L'appello: "Chi ha visto parli"

Il 36enne è scomparso nel nulla il 10 giugno 2015 durante una gita a Roma. Da oltre due anni la famiglia lo sta disperatamente cercando. Di lui si sono perse le tracce. A niente sono serviti gli interventi delle forze dell'ordine, ma il papà non molla: "Un appello vorrei rivolgerlo a quelle persone, perché sono convinto che ci siano, che hanno visto qualcosa e che finora hanno taciuto per motivi che nemmeno mi interessa sapere". Perché "Roma è una grande città, ma sparire nel nulla, come è successo a te, resta una cosa difficile da credere e impossibile da accettare...". Un giallo ancora senza soluzioni.