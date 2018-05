Daniele Potenzoni avvistato ad Anagnina, le indagini smentiscono i testimoni

Non è Daniele Potenzoni l'uomo visto ad Anagnina poco prima delle 9 di venerdì 18 maggio. Resta ancora il mistero sulla scomparsa dell'autistico, che oggi avrebbe 38 anni, di cui se ne sono perse le tracce nel giugno 2015, mentre era in gita da Milano a Roma per partecipare all'udienza del Papa con alcuni accompagnatori. L'ultimo, presunto, avvistamento di dodici giorni fa, aveva dato nuova linfa alle speranze di amici e parenti.

"L'ho riconosciuto". Ne era certo l'ultimo testimone che avrebbe visto Daniele Potenzoni vicino al terminal Anagnina. A raccontarlo un cameriere di un ristorante nei pressi di San Pietro. "Il viso l'ho visto tante volte in tv e nei manifesti". Secondo la descrizione fatta era senza barba, con le occhiaie profonde, capelli lunghi 4-5 centimetri e stempiato al centro.

Indossava un giubbetto e pantaloni jeans. Poi il 'tipico' naso schiacciato. "Fumava molto". Il testimone ha rintracciato su Facebook Francesco Potenzoni, il padre, per dargli la notizia ed in tarda mattinata, ha presentato denuncia ai carabinieri della stazione San Pietro.

Immediato il tam tam sui social. Quindi gli interventi di chi frequenta la zona. Qualcuno conferma, altri predicano calma. Anche in questo caso, tuttavia, come altri in precedenza non furono scattate foto o fatti video. La speranza dell'avvistamento avvenuto poco prima delle 9 di venerdì 18 maggio, si è però spenta oggi.

Nel frattempo i Carabinieri, dopo una indagine sul posto, hanno infatti visionato le immagini di video sorveglianza del luogo e fatto appostamenti nel terminal. Niente di fatto. Ad Agnanina non c'era traccia di Daniele Potenzoni. L'uomo che sarebbe stato scambiato per lo scomparso della provincia di Milano non è altro che una persona somigliante. Le ricerche continuano. La famiglia di Daniele Potenzoni ha ancora perso fiducia.