Prati: trucco dello specchietto, per rubare il rolex. Daniel Ciofani rapinato a Roma

Ci vorrebbe l'ausilio delle immagini, non quelle del Var, per conoscere l'identità del ladro che ha rapinato Daniel Ciofani, attaccante del Frosinone, nella mattinata di domenica 17 febbraio a Roma. Il giocatore di 31 anni, alle 11:30, era in auto in zona Prati quando, all'altezza di via Federico Cesi, uno scooter lo ha sorpassato e ha impattato con lo specchietto retrovisore, lato guida.

Ciofani, sceso dalla vettura per rimettere a posto lo specchietto, è stato quindi avvicinato da un secondo uomo con il volto nascosto dal casco, che gli ha sfilato il rolex dal polso per poi fuggire a bordo di un altro scooter guidato sa un complice.

L'attaccante del Frosinone, intorno alle 13, ha così sporto denuncia nella vicina caserma dei Carabinieri che indagano sulla vicenda.

Da determinare se chi lo ha rapinato è complice dello scooterista che ha urtato la vettura del giocatore, così come sembrerebbe secondo i primi riscontri. Ad ogni modo non si tratta della così detta "truffa dello specchietto", dove viene inscenato un finto incidente stradale per estorcere soldi al conducente, vittima di turno.