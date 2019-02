Manuel Bortuzzo: nel 2012 uno degli arrestati rapinava un bar ad Acilia, il video

Il precedente per rapina nel 2012, ad Acilia. C'è anche questo nel passato di Daniel Bazzano, 25 anni, uno degli arrestati per il tentato omicidio di Manuel Bortuzzo, sabato notte all'Axa. Il giovane era alla guida dello scooter, insieme al 24enne Lorenzo Marinelli, che ha materialmente fatto fuoco tre volte colpendo alla spina dorsale il 19enne promessa del nuoto.

Nei suoi trascorsi c'è una vicenda che in molti nella zona di Acilia ricordano: era il 2012, Bazzano aveva appena 19 anni e allora finì in carcere dopo che i Carabinieri lo catturarono a seguito di una rapina in un noto bar della zona. Una vicenda tutta documentata dalle telecamere di sorveglianza del locale.

Nelle immagini si vede Bazzano, volto coperto da passamontagna, armato di una pistola giocattolo, mentre entra in un bar-ricevitoria di via di Saponara. Salta il bancone e si getta con le mani sulla cassa. Ma ad attenderlo trova l'inaspettata ed esasperata reazione delle due titolari, già vittime di altre rapine nei giorni precedenti. Nelle immagini concitate si vedono le due coraggiose donne, che accorte forse dell'arma giocattolo, gli strappano il passamontagna.

Provano a bloccarlo ma il giovane riesce a scappare. Momenti registrati dalle telecamere di sorveglianza interna dell'esercizio, che in poco tempo hanno consentito ai Carabinieri di riconoscere il volto del rapinatore, che abitava poco distante, e di arrestarlo. Il Tribunale di Roma convalidò il fermo operato dai Carabinieri della Stazione di Acilia e della Stazione di Ostia Antica del romano che ha fatto ritorno dietro le sbarre.

Il video della rapine di Daniel Bazzano