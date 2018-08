Ciarpame rovistato nei cassonetti e rivenduto nei mercatini: sequestrati 7 quintali di merce

Dal Centro Storico alla Balduina: è lotta al degrado. Una serie di operazioni portate a termine oggi dagli agenti del Pics nell'ambito del contrasto al degrado urbano.

Il primo ha riguardato piazza di Porta Maggiore dove, con ausilio di personale e mezzi dell'Ama, sono stati rinvenuti e sequestrati oltre 7 quintali di merce venduta come usata, ma in realtà ciarpame raccolto dai cassonetti. Il secondo intervento ha riguardato invece la zona del Colosseo, a ridosso delle mura romane di via Claudia. Lì sono stati rimossi circa 500 chili tra giacigli e rifiuti di varia natura, così come in piazzale delle Medaglie d'Oro si è resa necessaria una bonifica presso l'area dei giardini.

Infine, un’altra importante opera di ripristino del decoro ha riguardato un tratto di viale del Muro Torto, a due passi da via Veneto. L’intervento degli agenti, unitamente a personale della Sovrintendenza e dell’Ama, ha consentito la ripulitura del tratto lungo le mura dai suppellettili, rifiuti e sterpaglie presenti. Tutto il materiale rimosso è stato conferito in discarica a mezzo Ama, in quanto igienicamente non trattabile.