VIDEO | Cucciolo di delfino nasce a Zoomarine, le spettacolari immagini del parto

Tre proposte per il nome, Luna, Gioia e Lavinia, che sarà scelto sul web

Fiocco rosa a Zoomarine che festeggia la nascita di un cucciolo di delfino. Il piccolo, una femmina, sta bene, viene allattato dalla mamma, è lungo poco più di un metro e viene monitorato 24/24 da un team di veterinari e biologi marini. I genitori, mamma Leah e papà King, interagiscono con il cucciolo che inizia a familiarizzare anche con gli altri delfini del Parco. Zoomarine, alla vigilia della festa della donna, annuncia quindi la nascita di questo piccolo esemplare di delfino femmina e chiama a raccolta il suo pubblico per sceglierne il nome. Tre proposte - Luna, Gioia e Lavinia - oggetto di un concorso sul web, con la possibilita' di votare il nome preferito tramite il profilo facebook di Zoomarine e vincere subito ingressi omaggio e buoni sconto. L'esito del concorso sarà comunicato ad inizio aprile, con il battesimo ufficiale del cucciolo di delfino.



"Una festa ed un evento unico, eccezionalmente emozionante e stimolante. La nascita del delfino sta impegnando tutti noi nel garantire al cucciolo il massimo della cura e dell'assistenza. Gli ultimi mesi sono stati davvero speciali visto che tutte le specie presenti al parco si sono riprodotte con successo. Proteggere quello che conosciamo e' la nostra mission- spiega Renato Lenzi, amministratore delegato di Zoomarine, uno dei massimi esperti al mondo in mammiferi marini, con una lunga carriera internazionale che lo ha visto anche guidare Associazioni internazionali di settore- Con questo cucciolo di delfino si arricchisce ulteriormente la nostra famiglia di animali, i veri ambasciatori del nostro progetto educativo, la risorsa piu' importante che un Parco come Zoomarine puo' offrire al suo pubblico".