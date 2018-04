Maratona di Roma: crolla il traguardo, nessun ferito. Già pronta struttura di riserva

E' crollato oggi 6 aprile, alle 5:30, il traguardo della 24^ Acea Maratona di Roma. Questa mattina la ditta Apa che si sta occupando del montaggio della struttura ha avuto un non meglio precisato problema, ed il traguardo in "stile americano" è crollato, in via dei Fori Imperiali, durante le operazioni di allestimento.

Nessuno è rimasto ferito e non ci sono stati danni alle auto, o ad altri oggetti. L'area, transennata e controllata dalla forze dell'ordine allertati dagli operai, sarà di nuovo operativa in giornata.

Domani, gli organizzatori assicurano che il nuovo traguardo sarà allestito come spiegano a RomaToday: "Avevamo già pronto un Piano B. Stiamo ultimando la realizzazione del nuovo traguardo che subirà alcune modifiche rispetto al modello originale. Domenica 8 aprile sarà una giornata di festa". Ai partecipanti all'evento sarà garantito l'elevato standard di sicurezza, assicurano. La corsa si disputerà regolarmente.