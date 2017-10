Paura al Virgilio: crolla solaio del liceo classico, allontanati studenti e docenti

Paura stamattina al liceo classico Virgilio di via Giulia 38 dove è crollata una parte del solaio. Il cedimento del tetto intorno alle 10:30, mentre erano in corso le lezioni. A venire giù una parte di solaio (una porzione di 3 metri per 3). Secondo quanto riferito dai soccorritori le travi in legno e le tabelle con intonaco sono crollante su un'aula ed un laboratorio sottostanti del secondo piano dove non erano presenti né docenti né studenti. Allertati i soccorritori nessuno è rimasto ferito.

Crollo tetto al liceo Virgilio

Sul posto per accertare l'accaduto sono intervenuti i vigili del fuoco (con una squadra ed il capoturno di servizio) ed i carabinieri della stazione Piazza Farnese. Constatato il crollo del solaio, alunni e docenti che stavano svolgendo lezioni al classico del Centro Storico di Roma sono stati fatti uscire in anticipo. Accertamenti sul posto per comprendere le cause del cedimento e la stabilità dell'edificio dove si è verificato.



Collettivo autorganizzato Virgilio

Polemiche sulla manutenzione sono arrivate dal Collettivo autorganizzato Virgilio che sulla pagina facebook degli studenti dell'istituto superiore scrivono: "Senza manutenzione e lavori strutturali il nostro istituto rimarrà NON a norma. È una vergogna che l'edilizia scolastica non sia una priorità per la Città Metropolita di Roma che si dovrebbe occupare della sicurezza nelle scuole. Oggi, per fortuna, il tetto non è crollato in una classe e pare non ci siano feriti, deve per forza accadere una tragedia perché arrivino delle soluzioni sull'edilizia scolastica?".