Crollo tetto della chiesa dei matrimoni: due indagati per disastro colposo

Ci sono i primi due indagati per il crollo del tetto della chiesa di San Giuseppe dei Falegnami, a pochi metri dal Campidoglio, avvenuto il 30 agosto scorso. La Procura di Roma ha iscritto i titolari della ditta che nel 2015 vinse l'appalto per i lavori di ristrutturazione del soffitto della chiesa, nei cui confronti si ipotizza il reato di disastro colposo.

Lo scorso 6 settembre i Carabinieri del Comando di piazza Venezia e i Vigili del Fuoco di Roma avevano apposto i nastri nel luogo sacro ponendo sotto sequestro i materiali crollati e la restante parte per le indagini. Il sequestro era stato disposto dal pm "ai fini probatori".

Nel giorno del crollo nessuno, fortunatamente, rimase ferito anche perché il luogo di culto era chiuso. A raccontare i fatti il Vescovo Daniele Libanori, che vive in un edificio adiacente alla chiesa: "Stavo facendo una pennichella quando ho sentito un botto. Mi ha fatto uscire un agente della Polizia Locale raccontandomi tutto. Questo luogo è abitualmente chiuso perché si usa soltanto per i matrimoni. Ce n'era uno in programma il prossimo sabato. Se fosse accaduto allora avremmo pianto delle vittime". La Chiesa di San Giuseppe dei falegnami, infatti, è nota anche come la 'chiesa dei matrimoni' a Roma.