Appio latino: terrazzo crolla su un garage, 57enne estratto vivo dai vigili del fuoco

Paura nella zona della stazione Tuscolana. Alle 8.15 di oggi, domenica 23 aprile, il cedimento di un terrazzo condominiale ha provocato il ferimento di una uomo di 57 anni. Secondo quanto si apprende al civico 10 di via Spilimbergo, nel punto in cui si trova il terrazzo con sotto un garage, ha ceduto il solaio, inghiottendo letteralmente l'uomo da poco fuori per stendere i panni.

Per liberarlo necessario l'intervento dei vigili del fuoco che lo hanno quindi affidato alle cure del personale del 118. Trasportato in codice rosso all'ospedale San Giovanni, è stato sottoposto a tac ed esami di rito. Pur in gravi condizioni non corre pericolo di vita.

Due le squadre dei vigili del fuoco impegnate sul posto che, dopo aver estratto il ferito, stanno provvedendo alla messa in sicurezza della struttura.