Terme di Caracalla: crolla una porzione di terrapieno, pompieri sul posto

Crolla un terrapieno in Centro a Roma. L'allerta alle 15:00 circa, quando quattro squadre di vigili del fuoco tra le quali il nucleo cinofili e il gruppo GOS, sono intervenuti per il cedimento di una porzione di terrapieno in viale Guido Baccelli 4, nella zona delle Terme di Caracalla.

A determinare il cedimento le abbondandi piogge che si sono abbattute sull'Urbe a partire dal pomeriggio di lunedì 2 dicembre. Sul posto sono presenti i pompieri per le operazioni di controllo e verifica del restante terrapieno intatto.