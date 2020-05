Pigneto, cade copriferro dalla sopraelevata: paura sulla via Prenestina

Paura venerdì sera in via Prenestina. Poco prima delle 18.30 squadre del comando dei vigili del fuoco di Roma sono intervenute al civico 45 per il crollo di una porzione di copriferro in conglomerato cementizio della Tangenziale Est, la cosiddetta sopraelevata.

Gli uomini del comando di via Genova hanno provveduto a verificare la situazione su via Prenestina, nella parte sottostante della Tangenziale per controllare se fossero stati causati danni alla struttura. Secondo quanto riferito dai pompieri nessuno è rimasto ferito dalla caduta del copriferro.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Da accertare le cause del crollo.