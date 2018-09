Gianicolo: fulmine sulla statua di Garibaldi, crolla parte del monumento

Potrebbe essere stato un fulmine ad aver danneggiato il monumento a Giuseppe Garibaldi al Gianicolo. E' quanto ipotizzano Polizia Locale e Vigili del Fuoco di Roma accorsi sul posto dopo la segnalazione di un residente. L'area, per permettere i rilievi, è stata interdetta. Sul posto anche la Sovrintendenza capitolina.

A segnalare il danno, intorno alle 8, un passante che ha allertato il Gruppo Monteverde della Polizia Locale che, a loro volta, per competenza di zona hanno segnalato il fatto ai colleghi del Gruppo Trevi. Il crollo è apparso subito importante: a cedere una parte della statua, e una grossa porzione del basamento in marmo.

Allertati anche i Vigili del Fuoco che hanno ispezionato la statua con l'autoscala. "Dalla verifica si può osservare che probabilmente un fulmine ha colpito la base della statua", fanno sapere le forze dell'ordine che hanno rilevano anche come la videocamera di sorveglianza di zona sia andata fuori uso proprio a seguito del temporale della notte. La strada, per sicurezza, è stata interdetta e la circolazione è consentita solo in direzione del vicino ospedale.