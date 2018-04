Quadraro, crolla il soffitto di un nido nella notte: la struttura era vuota

Crollo nella notte a Roma all'asilo nido Il Melograno, a via del Quadraro. Il controsoffitto delle cucine adiacenti agli spazi per bambini - costituito da pannelli da decine di chili al metro quadro - è venuto giù, fortunatamente quando la scuola era vuota.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, e i bambini, oggi a casa, verranno distribuiti nelle altre strutture di zona. Secondo quanto si apprende, la probabile causa del crollo è stata un montaggio non adeguato dei pannelli, fissati con materiali non adatti a quel tipo di soffitto.

"Stiamo verificando quali possano essere state le cause di questo cedimento, del quale non c'erano state avvisaglie – ha spiegato l'assessore municipale alla Scuola Elena De Santis – sono state smontante le controsoffittature anche nel resto della struttura che, a differenza di quelle crollate in sala mensa, non sono in cartongesso ma in fibra vegetale. Una volta che avremo stabilito quali siano i tempi per ripristinare la funzionalità del nido, decideremo come procedere. L'obiettivo è di recare meno disagi possibili ai bambini ed alle loro famiglie ma questo – ha concluso l'assessore del VII Municipio – dipenderà dal tipo d'intervento che saremo costretti a realizzare".