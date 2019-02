Vento fra Ostia e Fiumicino: crolla la ringhiera del Ponte della Scafa

Non solo Roma ma anche Fiumicino. Il forte vento continua a mietere vittime in tutto il territorio provinciale. Fra i Comuni alle prese con i disagi anche quello aeroportuale dove le forti raffiche hanno fatto crollare la ringhiera di protezione del ponte che collega Ostia ed il Comune della provincia romana.

Come informa lo stesso Comune: "È caduta la ringhiera sul Ponte della Scafa. Questo sta inevitabilmente causando code, in un senso di marcia e nell'altro. La nostra Polizia locale è intervenuta immediatamente ripristinando la viabilità anche se ad una sola corsia. Siamo in attesa dell'intervento da parte di Anas".

Pesanti le ripercussioni alla normale viabilità della zona sia dal lato Fiumicino che dal lato Ostia, dove le auto sono ferme sino all'area di Ostia Antica.