Santa Maria di Galeria, ponticello crolla sotto il peso del camion

Tanta paura nella zona di Santa Maria di Galeria con il ponticello di via Boccioleto crollato sotto il peso di un camion che trasportava brecciolino e materiali per asfaltare. E' successo intorno alle 13 del 25 settembre. Il conducente del mezzo Iveco, rimasto incastrato, è stato liberato dalla lamiere dai vigili del fuoco e portato in ospedale, al Gemelli, in codice giallo.

Sul posto la polizia locale di Roma Capitale per offrire assistenza ai residenti del luogo, nei fatti isolati dopo il crollo del ponticello, e al lavoro per studiare la viabilità alternativa con il municipio competente.