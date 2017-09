VIDEO | Ponte Milvio ad un anno dal crollo: "Lasciati soli"

Ad un anno dal crollo di Ponte Milvio i residenti di via della Farnesina si sono ritrovati davanti al "vuoto" lasciato dallo stabile venuto giù tra il 23 e 24 settembre del 2016. Dieci le famiglie rimaste senza casa, venti quelle dei palazzi limitrofi impossibilitate a rientrarvi. Tanta rabbia ma nessuna rassegnazione: "Siamo stati abbandonati a noi stessi. Costretti a pagare demolizione, tecnici e perizie mentre le cause del crollo ancora non si conoscono" - dicono da via della Farnesina. "Per noi è stato un anno infernale, rimane solo il vuoto". VAI ALL'ARTICOLO COMPLETO