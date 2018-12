San Lorenzo, sabato di paura: crolla il muro esterno di Villa Mercede in via dei Marrucini

Un boato che squarcia l'ennesima serata di movida. La paura che sotto le macerie ci fosse qualcuno e il lavoro disperato delle squadre dei vigili del fuoco. Mezzanotte di paura quella appena trascorso a San Lorenzo. In via dei Marrucini è infatti crollato parte del muro esterno di villa Mercede, parco del quartiere teatro d'estate di una nota rassegna cinematografica.

Il muro, a quanto si è appreso dalle prime testimonianze di chi era presente al momento del crollo, è venuto giù in due tempi: prima ha ceduto la parte più esterna, poi quella su cui era installata la cancellata del parco. I detriti hanno occupato l'intero marciapiede finendo contro le macchine posteggiate. Sono intervenuti i carabinieri, un'ambulanza, i vigili del fuoco, vigili urbani e carri attrezzi per rimuovere le auto presenti e agevolare il lavoro dei pompieri.

Pattuglie della Polizia Locale, presenti dai primi momeni dell'accaduto, ancora questa mattina sono in via Marrucini per la chiusura e la relativa viabilità. Al momento risultano danni ad almeno sei veicoli che si trovavano in sosta lungo la via quando è avvenuto il crollo.

Per diverse ore i vigili del fuoco hanno lavorato alacremente nel timore che sotto i detriti vi potesse essere qualcuno. Non sembrano però esserci notizie di persone ferite o contuse. E si può ben dire che si tratta di un miracolo. La zona è infatti molto frequentata essendo piena di locali in sequenza. Anche ieri, sabato sera, non era da meno. Da qui l'immediato timore di quella che sarebbe stata una strage.