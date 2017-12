Tragedia sfiorata a Rocca di Papa: crolla muro e travolge due auto

Tragedia sfiorata oggi 29 dicembre a Rocca di Papa. In via Frascati 12, intorno alle 10 circa, un muro di contenimento stradale è crollato sommergendo due auto in sosta una Nissan Micra e una Ford Focus. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco di Marino, la Polizia Locale di Rocca di Papa, per dirigere il traffico, e ai volontari della Protezione Civile.

Nessuno è rimasto ferito. Per precauzioni sono stati dichiarati impraticabili dei terrazzi e piccoli magazzini soprastante il muro, e si è dichiarato inagibile via Frascati, fino a nuovo ordine. Secondo i primi riscontri il crollo si sarebbe verificato a causa di un cedimento generato dalle piogge cadute in questi giorni e dallo scioglimento della neve di ieri (qui il video).