Quartiere Trieste: crolla rivestimento dal muro esterno del liceo Giulio Cesare

Calcinacci e frammenti del rivestimento in cortina sul marciapiede. Il discatto alle 8:30 di giovedì mattina dal muro esterno del Liceo Ginnasio Statale Giulio Cesare, al Quartiere Trieste. A cedere una porzione di 4 metri per 3 del rivestimento in cortina del prospetto esterno lato via Trau. Un cedimento nel quale nessuno è rimasto ferito. Richiesto l'intervento dei vigili del fuoco, gli stessi hanno richiesto in via precauzionale di effettuare dei sopralluoghi nei prospetti dell'edificio scolastico.

Crollo muro Ginnasio Giulio Cesare

Chiusa una parte di via Trau, sul posto sono intervenuti gli uomini della polizia provinciale e del II Gruppo Parioli (ex Sapienza) della Polizia Locale di Roma Capitale che hanno provveduto a liberare via Trau dalle auto e dai mezzi di intralcio al lavoro dei vigili del fuoco.

Cade rivestimento al liceo del Quartiere Trieste

In relazione al crollo è poi arrivato il comunicato di Paola Senesi, Dirigente Scolastico del Liceo Giulio Cesare: "Al fine di fornire la corretta informazione agli studenti, alle loro famiglie, al personale del Liceo e all’utenza in generale ed evitare situazioni di allarmismo, si comunica quanto segue. Questa mattina (ieri ndr) abbiamo riscontrato l’avvenuto distacco del rivestimento in cortina del prospetto esterno lato via Trau in una zona circoscritta dell’edificio del Liceo Classico Statale Giulio Cesare.

I Vigili del Fuoco - intervenuti sul posto - hanno richiesto in via precauzionale di effettuare delle verifiche su tutto il rivestimento in cortina che caratterizza parte dei prospetti dell’edificio. Le opere provvisionali che Città Metropolitana di Roma sta fornendo e mettendo in opera sono a tutela della popolazione scolastica e della pubblica utilità.

Le zone interdette o segregate sono propedeutiche a svolgere i lavori di verifica in quota. Per i motivi sopra indicati l’ingresso degli studenti avverrà dal cancello di Via Trau fino a disposizioni nuove di questo Ufficio. Si confida nel fatto che la situazione verificatasi sarà affrontata nel migliore dei modi possibile grazie alla necessaria consueta fattiva collaborazione di tutti".