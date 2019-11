Roma nord: crolla masso in strada, via chiusa al traffico veicolare e pedonale

Crollano massi a Roma nord. Siamo in via Filacciano. Qui, in zona Grottarossa, alle 17:00 di sabato 9 novembre, un grosso masso tufaceo si e staccato dalla parete adiacente invadendo la sede stradale.

Sul posto immediatamente due squadre dei vigili del fuoco del comando di Roma, per rimuovere il masso, effettuare un sopralluogo e l'eventuale rimozione delle parti in imminente pericolo di caduta.

Per i provvedimenti presi ,la strada si rendeva inagibile al transito veicolare e pedonale sino alla messa in sicurezza dei costoni, posti lungo via Filacciano.