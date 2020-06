Paura in stazione: cade intonaco dalla copertura

Paura in stazione dove è crollata una parte di intonaco dalla copertura. L'intervento dei vigili del fuoco nella serata di mercoledì alla stazione ferroviaria di Civitavecchia, per cedimento di materiale murario. A crollare una porzione d’intonaco di copertura (ampia circa 6 metri quadri) dell’intradosso del solaio dalla pensilina del binario 1.

Non è stata coinvolta nessuna persona poiché al momento non transitavano nè viaggiatori né pedoni in quel tratto di marciapiede.

I vigili del fuoco hanno rimosso le parti in imminente pericolo di caduta. Hanno inoltre interdetto all’utilizzo, tutta l'area sottostante la pensilina e le scale che adducono al sottopasso, fino alle scale binario 2.

È stato interdetto anche il traffico ferroviario sul binario 1. Il tutto fino al ripristino delle condizioni di sicurezza ad opera ti tecnici qualificati e responsabili. Sul posto anche POLFER e personale tecnico RFI.