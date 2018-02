Liceo Seneca: crolla pezzo di intonaco, sfiorata un'alunna. Studenti in sciopero

Crollano pezzi di intonaco dal liceo Lucio Anneo Seneca di via Francesco Albergotti, 35. Nel plesso centrale, durante l'ora di educazione fisica sono crollati calcinacci dal muro esterno della scuola adiacente al campetto sportivo. Il cemento ha sfiorato una alunna che si trovava lì. Una situazione che ha costretto la dirigente scolastica a richiedere l'intervento dei vigili del fuoco.

"La preside si è attivata subito", racconta a RomaToday Giada, una studentessa dell'ultimo anno del liceo romano della zona Valle Aurelia. "E' da anni che conviviamo con questi problemi, abbiamo più volte fatto manifestazioni. Oggi abbiamo deciso di non partecipare al regolare svolgimento delle lezioni, come segno di protesta. Uno 'sciopero bianco' per porre l'accento sulle pessime condizioni dell'edilizia scolastica che coinvolge tanti istituti di Roma".

Nel frattempo i Vigili del Fuoco, dopo un sopralluogo, hanno chiuso alcune zone potenzialmente pericolose. La preside, invece, si è attivata per inviare alla Città Metropolitana un resoconto ufficiale della situazione dello stabile, ma i fondi per ristrutturare il plesso scarseggiano. Lo scorso 17 gennaio al Virgilio, dove ad ottobre crollò parte del solaio, una studentessa rimase colpita da una tegola che si staccò dal tetto dell'istituto. Medicata, fu trasportata in codice giallo all'ospedale Bambino Gesù.

Gli studenti del Seneca, dopo lo sciopero di oggi, hanno richiesto "un incontro immediato con un referente per pianificare interventi di recupero necessari alla struttura".