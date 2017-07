Crolla il solaio di una palazzina: evacuate otto famiglie

Paura a Genzano di Roma per il crollo di un solaio di una palazzina. Due squadre dei vigili del fuoco di Roma sono intervenute domenica 23 luglio con l'ausilio del carro crolli in via Goffredo Mameli, angolo via Moscato, in un fabbricato di quattro piani a seguito del crollo del solaio posto al pian terreno dell'immobile. Evacuate le otto famiglie residenti.

Palazzina inagibile

Dopo la rimozione delle parti in imminente pericolo di caduta, in attesa delle bonifiche necessarie, i vigili del fuoco hanno dichiarato la palazzina inagibile. Non ci sono feriti, né si sono registrate difficoltà al traffico veicolre.