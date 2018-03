Prati: cadono cornicioni dai palazzi, strada chiusa

Crollano cornicioni dai palazzi del quartiere Prati. Sul posto i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale di Roma Capitale. Per permettere la rimozione ed i lavori la laterale di viale Giulio Cesare, fra via Damiata e via Carlo Alberto Dalla Chiesa, a Roma, è stata chiusa al traffico temporaneamente. La chiusura, informa Luceverde Roma, è avvenuta alle ore 9.52.

#Roma Viale Giulio Cesare fra Via Damiata e Via Carlo Alberto Dalla Chiesa chiusa laterale per caduta cornicioni #luceverde — Luceverde Roma (@LuceverdeRoma) 9 marzo 2018