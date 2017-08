Ostia, crolla controsoffitto in un ostello: turisti feriti

Paura nella notte ad Ostia, nell'ostello Litus sul Lungomare Paolo Toscanelli 186. Intorno all'una di notte, per cause ancora da accertare, il controsoffitto di una stanza al secondo piano è crollato. Nella caduta sono rimaste ferite due persone che si trovavano nella stanza, marito e moglie.

L'uomo, un 56enne italiano, è stato portato in codice giallo all'ospedale Grassi di Ostia. Ha subito un trauma cranico e leggere lesioni. Non è in gravi condizioni ma resta sotto osservazione. La donna, invece, è stata leggermente ferita e già dimessa.

Sul posto, oltre il personale del 118, una squadra dei Vigili del Fuoco di Ostia con un'autoscala e i Carabinieri della locale compagnia che stanno indagando sulla vicenda. I Vigili del Fuoco, dopo aver liberato la stanza, a scopo precauzionale hanno dichiarato temporaneamente inagibili tre stanze e il corridoio del Litus Roma Hostel.