Frana un costone, coinvolte tre palazzine: sgomberati per precauzione 23 appartamenti

Paura, ma per fortuna nessuna conseguenza per le persone a Colleferro dove nel pomeriggio, a causa delle piogge di questi giorni, si è verificato lo smottamento di un costone. I fatti in via dell'Artigianato dove i vigili del fuoco son intervenuti per rimuovere il materiale di riporto e la pozzolana crollati dal costone.

L'intervento, a partire dalle 16.45, vede impegnata una squadra dei vigili del fuoco. Al momento è in atto una verifica visiva da parte del personale VVF e dei tecnici del Comune.

Lo smottamento del costone coinvolge tre palazzine di via Manzoni composte da 23 appartamenti, che a scopo precauzionale sono stati sgomberati, e un piazzale dove si trovano parcheggiati mezzi Comunali. Non risultano persone coinvolte dallo smottamento. Il Sindaco di Colleferro sì è attivato per dare una sistemazione alle famiglie