Ponte Milvio, crolla chiosco di 'grattachecche' e colpisce spazzatrice Ama

Era chiuso da tempo, oggetto di atti vandalici. E questa mattina, intorno alle 9, il chioschetto per la vendita di 'grattachecche' di largo Maresciallo Diaz, a Ponte Milvio, è letteralmente crollato andando a colpire una spazzatrice dell'Ama che al momento dell'incidente si trovava a circa 30 centrimetri dal marciapiede.

Mentre per 'liberare' il mezzo della municipalizzata capitolina è stato necessario l'intervento dei Vigili del fuoco, i dipendenti che in quel momento stavano pulendo quella porzione di marciapiede non hanno riportato gravi conseguenze.

Il crollo, secondo quanto apprende Romatoday, sarebbe avvenuto a causa di una serie di atti vandalici perpetrati ai danni del chioschetto. La sua stabilità sarebbe stata indebolita dal furto di piastre di traverino che sorreggevano la struttura, ormai diventata instabile fino ad accartocciarsi su se stessa. Sul posto per i rilievi del caso le pattuglie della Polizia Locale del gruppo VX Cassia.