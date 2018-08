Paura a Roma: crolla il tetto della chiesa davanti al Campidoglio

E' crollata la volta della chiesa San Giuseppe dei Falegnami in Clivo Argentario a Roma. E' successo intorno alle 14 di oggi, giovedì 30 agosto, in pieno centro. Nessun ferito, per fortuna, secondo i primi riscontri. Il parroco infatti ha riferito ai Carabinieri del Comando Piazza Venezia intervenuti immediatamente sul posto che la chiesa fosse chiusa.

Crollo alla chiesa San Giuseppe dei Falegnami

Secondo alcune testimonianze, diversi turisti in visita al Foro di Cesare sarebbero stati molto vicini alla chiesa al momento del crollo del tetto. Presenti anche i Vigili del Fuoco e le pattuglie Polizia Locale con gruppi I Centro ex Trevi, Pics ( Pronto intervento Centro Storico) e Sac (Sezione Arce Capitolina). Preventivamente è stato allertato anche il personale 118. La chiesa si trova nel rione Campitelli, al clivo Argentario, presso il Foro Romano, e sopra l'ex carcere Mamertino, proprio di fronte al Campidoglio. La sua costruzione iniziò nel 1597 e fu completata nel 1663.

Nessun ferito per il crollo della chiesa a Roma

Che la chiesa fosse chiusa è stato confermato anche dai Vigili del Fuoco dopo il primo sopralluogo interno fatto una volta che il parroco ha aperto il luogo sacro. Dalle prime notizie giunte dai pompieri, presenti con quattro squadre a supporto del nucleo SAF e di quello cinofili specializzato nella ricerca di persone, non risultano feriti. "Dalle prime ricerche svolte si può ipotizzare che sotto le macerie non ci sia nessuno", dicono i Vigili del Fuoco.

Transennata l'area da Carabinieri e Vigili del Fuoco

I militari dell'Arma e i Vigili del Fuoco hanno anche transennato l'area limitando così il passaggio a turisti e cittadini romani che hanno assistito, dall'esterno, alle impressionanti immagini del crollo. Tutte le persone sono state messe in sicurezza.

Saranno gli accertamenti delle prossime ore a determinare le cause del cedimento di una delle chiese più note del centro di Roma. La chiesa è solitamente meta di visite, famosa per essere stata costruita sopra l'ex carcere Mamertino che ha ospitato in prigionia i santi Pietro e Paolo.

Il video della volta crollata nella chiesa dell'agenzia Dire