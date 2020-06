Prenestina, cadono calcinacci dalla Tangenziale est: nuovi problemi alla sopraelevata

Paura in via Prenestina dove, all'altezza del civico 38, sono caduti calcinacci in strada, staccati dalla Tangenziale est.

Nessuno è rimasto fortunatamente ferito ma la strada è stata chiusa temporaneamente e poi riaperta, per precauzione, da piazzale Prenestino in direzione Centro.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sul posto i vigili del fuoco con l'autoscala e la Polizia Locale con il Gruppo Prenestino. Il 23 maggio un episodio simile quando i dalla Tangenziale crollò un copriferro. L'assessore ai lavori pubblici Linda Meleo, dopo quell'episodio, aveva assicurato che non c'erano rischi di sicurezza.