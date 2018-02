Balduina, due indagati per "crollo colposo". Raggi: "E' grave ma sotto controllo"

Due indagati per "crollo colposo". E' questa l'ipotesi di reato mossa a carico di due persone iscritte del registro degli indagati della procura di Roma in relazione alla strada franata in via Livio Andronico, nel quartiere della Balduina, lo scorso 14 ferbbaio, che ha inghiottito sei auto.

Due indagati per il crollo a Balduina

Secondo quanto si è appreso i chiamati in causa sono il rappresentante legale della società proprietaria del terreno e il responsabile dell’azienda che è impegnata nella costruzione delle palazzine nell'area. Gli accertamenti sono seguiti dal pm Mario Dovinola d'intesa con il procuratore aggiunto Nunzia D'Elia. I magistrati hanno dato disposizione alla polizia locale di acquisire tutta la documentazione in merito all'impianto in via di realizzazione ed allo stato "ex ante".

Verifiche su paratie e infiltrazioni acqua

Gli inquirenti della Procura di Roma affideranno a due ingegneri, uno strutturista, ed un geologo, una consulenza tecnica per capire cosa è avvenuto dove si è verificato un crollo. Le verifiche avranno il compito di stabilire se il cedimento che ha provocato il crollo della strada sia stato almeno in parte causato da paratie di mantenimento insufficienti, o dalle infiltrazioni di acqua.

"Grave ma sotto controllo"

Nel frattempo la sindaca Virginia Raggi monitorerà la vicenda da vicino: "La situazione, per quanto grave, è tenuta sotto controllo". Il Movimento 5 Stelle di Roma, intanto, si è detto "vicino agli abitanti del Municipio XIV, in particolare ai 20 nuclei familiari che hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni - si legge in una nota, in cui oltre a ringraziare quanti intervenuti tempestivamente sul luogo, promette: "Siamo sicuri che presto verrà fatta chiarezza e verranno accertate tutte le responsabilità. Chi ha sbagliato pagherà".

L'acqua torna a singhiozzo tra i palazzi

Nel pomeriggio di ieri Acea ha reso noto il suo punto di vista sulla vicenda: "I tecnici hanno constatato l'ottimo stato delle tubature, si presentano però troncate di netto, probabilmente per il forte impatto dovuto allo smottamento del terreno, ma in nessun modo corrose", puntualizzano prima di promettere di aver riettivato l'allaccio dell'acqua entro la giornata di giovedì, cosa che in un tutte le palazzine del quartiere è avvenuto come hanno denunciato i residenti sui social.

La testimonianza dei residenti

"Avevamo segnalato, nessuno ha mai fatto nulla" ha detto un residente di Balduina. "Si è sentito un gran rumore verso le cinque e mezza, ci siamo affacciati ed era venuta giù mezza strada", ha raccontato un'altra a RomaToday. "C'erano stati esposti, denunce, segnalazioni ai giornali, chiamate alle forze dell'ordine. Nessuno è venuto mai, nessuno ha mai fatto un controllo, nessuno ha mai fatto una indagine di accertamento. Niente".

La zona era diventata un cantiere dallo scorso ottobre. L'ex istituto paritario di via Lattanzio, infatti, stava per trasformarsi. Erano previsti due edifici a destinazione residenziale e uno a destinazione mista. Il permesso a costruire era stato rilasciato dal Dipartimento Urbanistica mentre l'Amministrazione del Municipio XIV aveva concesso (dal 23 ottobre al 6 novembre ndr) l'occupazione di "suolo pubblico con area di cantiere". Da mesi i residenti protestavano contro la ditta che stava eseguendo i lavori, poi il crollo.