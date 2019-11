Crolla balcone dal terzo piano di una palazzina

Tragedia sfiorata in provincia di Roma, nel comune di Tolfa. Alle 13 circa il balcone del terzo piano di una palazzina è crollato.

Il dissesto a sua volta (effetto domino), ha causato il cedimento anche del terrazzo sottostante. L’edificio al momento del crollo era fortunatamente disabitato, in quanto, i Vigili del Fuoco di Civitavecchia vi erano già intervenuti il 27 settembre (sempre a causa di cedimenti strutturali) disponendo l’evacuazione delle famiglie che vi abitavano.

A seguito del crollo di venerdì, i pompieri intervenuti, hanno eliminato le parti dei balconi rimaste in imminente pericolo di caduta e messo in sicurezza l’area. Provvedevano inoltre ad effettuare una verifica visiva dello stabile. A seguito del controllo ribadivano l’interdizione all’uso dell'edificio (già disposta in data 27/09/2019), prescrivendo opere di puntellamento, verifiche ad opera di tecnici qualificati e bonifica. Ma