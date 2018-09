Colle Salario: grosso ramo crolla in strada, autobus deviati

Un grosso ramo di un albero è crollato oggi in strada a Colle Salario. E' successo intorno alle 9 circa. La parte staccata, per motivi ancora da appurare, dalla pianta ha occupato l'intera carreggiata di via Rapagnano. Nessuna auto in transito è rimasta colpita.

Sul posto, allertati dai residenti, gli agenti della Polizia Locale, gli uomini dei Vigili del Fuoco e del Servizio Giardini. Le linee 93 e 334 sono state temporaneamente deviate visto che la strada, per gli autobus, era off limits. Nessuno è rimasto ferito.