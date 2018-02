Testaccio: albero crolla mentre si gioca a palla di neve, illesi i bambini

Tragedia sfiorata a Testaccio per un albero caduto in un parco giochi in piazza Santa Maria Liberatrice. Un ramo di un grosso pino è caduto a causa della nevicata intorno alle 11.

Il parco era pieno di bambini che stavano giocando a palle di neve e grazie al tempismo di alcuni genitori non ci sono stati feriti. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia. La zona del parco giochi è stata chiusa. Qui tutti gli alberi caduti a Roma.